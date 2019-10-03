От мин на Донбассе с 2014 года погибли 38 детей, 128 ранены, - ЮНИСЕФ
Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии соприкосновения.
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По меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны на Донбассе с 2014 года.
По данным ЮНИСЕФ, более 200 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными остатками войны, передает Радио Свобода.
"Еще в сотнях семей с детьми кто-то из членов семьи пострадал от мин и взрывоопасных остатков войны. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные, фактически таких случаев, к сожалению, гораздо больше", - заявляет ЮНИСЕФ, который совместно с Датской группой по разминированию (ДРБ-ДГР) представил результаты исследования "Оценка потребностей детей, пострадавших от мин или взрывоопасных остатков войны".
Указанные цифры - данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, собранные по состоянию на 31 августа 2019 года.
В июле командование ООС сообщало, что на Донбассе увеличилось число случаев подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий.
В середине июня в Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧС. В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована территория в 7 тысяч квадратных километров.
Напомним, что по экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.