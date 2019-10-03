От мин на Донбассе с 2014 года погибли 38 детей, 128 ранены, - ЮНИСЕФ

Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии соприкосновения.

По меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны на Донбассе с 2014 года.

По данным ЮНИСЕФ, более 200 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными остатками войны, передает Радио Свобода.

"Еще в сотнях семей с детьми кто-то из членов семьи пострадал от мин и взрывоопасных остатков войны. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные, фактически таких случаев, к сожалению, гораздо больше", - заявляет ЮНИСЕФ, который совместно с Датской группой по разминированию (ДРБ-ДГР) представил результаты исследования "Оценка потребностей детей, пострадавших от мин или взрывоопасных остатков войны".

Near 200,000 #ChildrenUnderAttack live in 20-km zone along ‘contact line’ in e. Ukraine. This area is highly contaminated by mines & explosive remnants of war. No child should risk a life to play or go to school. Read more: https://t.co/MO4VaTmk3v pic.twitter.com/pZFmDdb0wn — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) October 1, 2019

Указанные цифры - данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, собранные по состоянию на 31 августа 2019 года.

В июле командование ООС сообщало, что на Донбассе увеличилось число случаев подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий.

В середине июня в Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧС. В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована территория в 7 тысяч квадратных километров.

Напомним, что по экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.