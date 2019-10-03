Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко

Причина - неустранение недостатков.

Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко
Фото: korrupcia.net

Окружной административный суд Киева вернул иск начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка к экс-генпрокурору Юрию Луценко из-за неустранения недостатков.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков. Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок", - говорится в сообщении.

Напомним, Горбатюк просил суд отменить приказ Луценко, которым было назначено служебное расследование относительно блокирования следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного дела Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Напомним, что руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк с лета 2014 года возглавляет расследование дел, связанных с Революцией Достоинства. С тех пор он является постоянным объектом критики. Особенно плохие отношения у Горбатюка сложились с действующим генпрокурором Юрием Луценко, который неоднократно критиковал своего подчиненного, публично отчитывал его и даже забрал у него ряд дел в отношении Виктора Януковича, Сергея Арбузова, Виталия Захарченко и Виктора Пшонки.

11 июля 2018 года Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований, который возглавлял Сергей Горбатюк, и создал вместо Управление специальных расследований в составе бывшего Департамента процессуального руководства по уголовным делам, снизив таким образом статус Горбатюка.

8 июля 2019 года Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах.

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