"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством

Завербовані у в'язницях, демобілізовані вояки РФ передбачувано створюють проблеми вже всередині самої РФ.

Трьох колишніх найманців ПВК «Вагнер», які повернулися з війни в Україні, затримали за розбій та здирництво у Волгоградській області — вони вимагали від підприємця переписати на них бізнес, а після відмови побили та обікрали його. Про це пише The Moscow Times, інформує ZN.ua.
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28-річний Іван Жарков, 40-річний Денис Руссков та 34-річний Олександр Сагар були завербовані в колонії та повернулися на громадянку, отримавши помилування за участь у війні. До цього вони відбували терміни за статтями за вбивство, розбій, крадіжку та придбання наркотиків.

Поліція встановила, що колишні «вагнерівці» вдерлися в будинок до комерсанта у селищі Жовтневому та вимагали віддати їм магазин будівельних та господарських товарів.

Бізнесмен відмовився, і тоді його почали бити та погрожувати вбивством. Один із нападників дістав ножа. Наляканий чоловік під погрозами написав договір купівлі-продажу на автомобіль ВАЗ-2114, на якому зловмисники пізніше втекли, забравши ювелірні прикраси та готівку. Сума награбованого становила 155 000 рублів.

Нагадаємо, після початку вербування в колоніях охочих взяти участь у війні в Україні у складі "групи Вагнера", в Росії також було зафіксовано сплеск захворюваності на сифіліс.

Сифіліс - одне з найпоширеніших захворювань у російських колоніях.

Наприкінці грудня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі оцінив чисельність "Вагнера", що воювали в Україні, в 50 тисяч осіб, з яких 40 тисяч - завербовані в'язні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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