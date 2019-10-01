Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

"Общество будет требовать таких ответов, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины".

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было
Фото: Макс Левин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал подписание Украиной "формулы Штайнмайера".

По его словам, документ, текста которого "мы не видели", не только является выполнением роSSийского условия о проведении нормандской встречи, но и ставит под угрозу проведение выборов на Донбассе по украинским законам.

"На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть роSSийское условие о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть РоSSия их сделает не свободными и не честными. И вообще не выборами", - написал Климкин на своей странице в фейсбуке.

Климкин напомнил, что условия свободных и честных выборов - это не только отсутствие роSSийских войск и техники на оккупированном Донбассе, но и полное разоружение и обеспечение безопасности, полный контроль Украиной и/или международным сообществом безопасности на всей территории оккупированного Донбасса и на всем участке украинско-роSSийской границы. Также полное участие всех украинских СМИ и политических партий, участие в выборах временно перемещенных лиц.

"Это организация выборов нашей ЦИК, возможно, совместно с международной администрацией. Это функционирование украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", - добавил экс-глава МИД.

Экс-глава МИД подчеркнул, что "формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, "чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту".

"…вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - подытожил Климкин, добавив, что для Украины это "вопрос нашего существования как единого и соборного государства".

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

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