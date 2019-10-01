"ЕС": "формула Штайнмайера" может стать ловушкой

"Общая задача всех патриотических сил - не допустить такого сценария".

Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отказалась от собственной дорожной карты выполнения "Минска", логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

В партии настаивают, что сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом - политические.

"Менять эти блоки местами - это ловушка, которая может вольно или не вольно вывести на путь капитуляции. Общая задача всех патриотических сил - не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь власти выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не услышит общество и оппозицию", - отметили в ЕС.

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