"ЕС": "формула Штайнмайера" может стать ловушкой

Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отказалась от собственной дорожной карты выполнения "Минска", логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США . Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

В партии настаивают, что сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом - политические.