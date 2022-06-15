NYT: РоSSийская война против Украины может стать либо прелюдией, либо финалом
Вашингтону и союзникам нужно быстро найти способ помочь Киеву сломать позвоночник роSSийской армии, иначе роSSийское вторжение в Украину может перерасти в еще более опасный конфликт, информирует
Нужно пять предложений, чтобы подытожить войну в Украине на данный момент. У РоSSии кончается высокоточное оружие. У мира заканчивается терпение. У администрации Джо Байдена заканчиваются идеи, что делать с роSSийской войной. А Китай наблюдает.
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Но это не произойдет в артиллерийской войне, в ходе которой РоSSия способна запускать 60 тысяч снарядов в день, а Украина – только 5 тысяч. Количество, как говорится, иногда переходит в качество. Администрация Байдена снабжает Украину передовыми гаубицами и установками реактивного залпового огня. Но это оружие поступает недостаточно быстро. Поэтому сейчас самое время, чтобы президент Джо Байден сказал своей команде в сфере национальной безопасности то, что Ричард Никсон сказал своей, когда Израиль понес потери во время Войны Судного дня. Спросив, какое оружие просит израильская армия, 37-й президент США приказал своим подчиненным «удвоить» его, добавив: «А теперь убирайтесь и позаботьтесь, чтобы работа была проделана».