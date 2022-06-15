NYT: РоSSийская война против Украины может стать либо прелюдией, либо финалом

Нужно пять предложений, чтобы подытожить войну в Украине на данный момент. У РоSSии кончается высокоточное оружие. У мира заканчивается терпение. У администрации Джо Байдена заканчиваются идеи, что делать с роSSийской войной. А Китай наблюдает.

Об этом на страницах New York Times пишет американский журналист и Пулитцеровский лауреат Брет Стивенс. Ограничения московского арсенала очевидны уже несколько недель. И это дает чувство облегчения в долгосрочной перспективе и ужаса в краткосрочной. Облегчение связано с тем, что роSSийская военная машина, на модернизацию которой Владимир Путин тратил очень много, оказалась бумажным тигром, который не сможет стать серьезным соперником для НАТО в случае возникновения конфликта обычными методами. А чувство ужаса возникает потому, что армия, не способная вести высокоточную войну с относительно низким сопутствующим ущербом, будет вести низкотехнологичную войну, разрушая больше. Украина, по ее же подсчетам, теряет до 20 тысяч солдат в месяц. Для сравнения США потеряли 36 тысяч солдат за 7 лет войны в Ираке. Несмотря на всю храбрость и решительность, Киев может сдержать, но не победить в войне на истощение втрое большего соседа. Это значит, что Украине нужно сделать несколько больше, чем замедлить армию РоSSии. Нужно как можно скорее «сломать роSSийским войскам хребет».