На таврійському напрямку у ворога більше немає поняття «глибокий тил» – командувач угрупування «Таврія»

На таврійському напрямку у російських окупантів більше немає такого поняття як «глибокий тил». Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру. Так само тепер контролюємо усі спроби окупаційних військ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій», – зазначив Тарнавський.

Він запевнив, що українські захисники роблять усе, аби знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій.

«Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників», – додав Тарнавський.