Глибоко ображений поразкою Путін шукатиме можливість відігратись — Бен Воллес

Британський міністр вважає що його країна можу стати мішенню для помсти диктатора-невдахи.

Попри цілком реальну китайську загрозу пов’язану із бажанням Пекіну підкорити Тайвань, небезпека глобального конфлікту з Росією на сьогодні є не менш важливою, вважає міністр оборони Британії Бен Воллес, який заявив про бажання піти у відставку піл час трансформації уряду, яка очікується восени, інформує ZN.ua.

Глибоко ображений поразкою Путін шукатиме можливість відігратись — Бен Воллес

Наразі найбільше міністра турбує небезпека військового конфлікту з Росією: випадкового чи ні.

«Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений, його це зачепить. У нього досі є авіація і флот — і ми бачимо, що цей флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не покінчив з нами. У нього є здатність протягом наступних трьох-чотирьох років здійснити напад», — сказав Воллес в інтерв’ю британському виданню The Times.

Воллес впевнений, що Путін не заспокоїться і шукатиме винних у своїй поразці в Україні. Міністр нагадав, що російський диктатор вже заявляв, що за невдалим заколотом ватажка ПВК Вагнера Євгєнія Прігожина стоять британці.

Одним із способів, як Росія могла б завдати шкоди Сполученому Королівству, може бути атака на підводні кабелі, що забезпечують зв’язок і постачання енергії.

«Росія має програму, щоб мати здатність атакувати критичну інфраструктуру на морському дні: хоч оптоволокно, хоч газ, хоч нафту. У них для цього є кораблі та підводні човни», — наголосив Воллес.

Він також додав, що хоча загроза використання Путіним ядерної зброї зменшилася — частково через те, що і Китай, і Індія дали зрозуміти Кремлю, що це буде неприйнятно — однак ця зброя досі залишається в їхній доктрині.

«У них є доктрина застосування тактичної ядерної зброї, яка є анафемою для всіх нас», — підсумував він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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