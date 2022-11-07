"Путін занадто глибоко загруз": озвучено шість сценаріїв закінчення війни

Незважаючи на поразки на полях битв, Росія, як і раніше, має руйнівний військовий потенціал, кінця бійні, яка йде вже дев'ятий місяць, поки не видно.

Хоча найбільша війна в Європі з 1945 року, схоже, набула фази виснаження, є кілька варіантів розвитку конфлікту, пише видання Insider .

Один із сценаріїв – припинення вогню. Якщо бойові дії зайдуть у глухий кут, Росія та Україна можуть домовитися про тимчасове перемир'я. Такий сценарій пройшов між першою та другою чеченськими війнами. Зокрема, директор Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що за такого сценарію Путін сподіватиметься на втрату інтересу України з боку союзників під час перемир'я. Однак, наголошує експерт, це не буде кінцем.

Цілком можливо, зазначає екперт, війна може закінчитися мирною угодою, хоча врегулювання утруднене через різні цілі Росії та України.

«Думаю, що Володимир Путін зараз надто глибоко загруз. Він вклав надто багато політичного та військового капіталу прямо зараз, щоб вирватися з війни без особливих успіхів», - сказав Джонс.

Цей варіант розвитку подій можливий, якщо Путін отримає щось, що може вважати перемогою, наприклад, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Проте для будь-якого українського лідера було б майже «політичним самогубством» віддати якусь українську територію.

Сценарій, за якого перемагає росія, вважають малоймовірним. Для Путіна перемога може виглядати, швидше за все, як мирна угода, яка віддасть йому більше територій, ніж до 24 лютого.

Відступ росіян, перемога українців – ще один сценарій, який озвучив Сет Джонс. За його словами, поки Путін перебуває біля керма країни, малоймовірно, що російські війська повністю відступлять.

Навіть незважаючи на те, що в Росії зростає невдоволення через втрати на війні, часткову мобілізацію та економіку, що постраждала від санкцій, Путін, схоже, не збирається відступати.

У сценарії тривалої війни зазначається, що не всі війни закінчуються чистою перемогою однієї сторони. Деякі конфлікти можуть тривати роками без припинення вогню, каже Джонс. Є ознаки, що фронт буде заморожений взимку, а активні бойові дії відновляться навесні. Однак скільки війна триватиме після цього – невідомо.

На нинішньому етапі конфлікт, схоже, перетворився на війну на виснаження. Метою Росії на нинішньому етапі війни, ймовірно, є не захоплення більшої території, а ослаблення ресурсів, економіки та армії України.

Ядерна війна та/або втручання НАТО є ще одним сценарієм розвитку подій. Путін, нагадаємо, неодноразово погрожував ядерною зброєю з того часу, як почав вторгнення в Україну.

Однак для Путіна цей крок нестиме більше ризиків, ніж досягнень. Досі невідомо, що могло б переконати НАТО вступити в конфлікт, адже це може спричинити світову війну.