По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз

Актер заинтересовался украинскими локациями для съемок.

По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Владимир Зеленский и Том Круз
Фото: president.gov.ua

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Глава государства встретился с ним вечером 30 сентября, сообщается на сайте президента.

Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. По его словам, этот закон будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.

Президент также выразил надежду, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Накануне, вечером 30 сентября, КП "Киевский метрополитен" сообщило, что актер пробывал в столичной подземке.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно, в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, которые оплатили проезд, поэтому извините, но без фото", - говорится в сообщении.

Однако, видео о том, как голливудская знаменитость проходит через турникет, разметил на своей странице режиссер Любомир Левицкий.

Напомним, ранее на форуме YES в Киеве Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать фильмы в Украине.

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