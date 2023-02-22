Новий наступ окупантів не має стратегічного характеру — ГУР

Російські окупаційні війська з початку лютого почали наступальні дії на чотирьох-п’ятьох напрямках, однак вони не мають стратегічного характеру, зазначив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю AP.

"Після того, як вони відійшли від Херсона - коли були змушені залишити Херсон і взагалі правобережжя Дніпра - вони перегрупувалися. Нарешті минуло два місяці. І справді, з початку лютого почалися наступальні дії. Так, вони не мають стратегічного характеру, але є як мінімум чотири-п’ять напрямків, де почалися активні бойові дії. Це в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях", - наголосив Скібіцький

Представник ГУР наголосив, що багато залежатиме від того, як розгортатимуться події найближчими місяцями.