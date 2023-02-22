Новий наступ окупантів не має стратегічного характеру — ГУР

У лютому війська РФ почали наступальні дії в Україні на п’ятьох напрямках, інформує ZN.ua.

Новий наступ окупантів не має стратегічного характеру — ГУР
© скриншот видео

Російські окупаційні війська з початку лютого почали наступальні дії на чотирьох-п’ятьох напрямках, однак вони не мають стратегічного характеру, зазначив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю AP.

"Після того, як вони відійшли від Херсона - коли були змушені залишити Херсон і взагалі правобережжя Дніпра - вони перегрупувалися. Нарешті минуло два місяці. І справді, з початку лютого почалися наступальні дії. Так, вони не мають стратегічного характеру, але є як мінімум чотири-п’ять напрямків, де почалися активні бойові дії. Це в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях", - наголосив Скібіцький

Представник ГУР наголосив, що багато залежатиме від того, як розгортатимуться події найближчими місяцями.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Терміни початку контрнаступу Сил оборони є таємницею — генерал НаєвТерміни початку контрнаступу Сил оборони є таємницею — генерал Наєв
Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФНаєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ
Путін готується до нового наступу – СтолтенбергПутін готується до нового наступу – Столтенберг
Блінкен прокоментував призупинення Росією участі у договорі щодо стратегічного наступального озброєнняБлінкен прокоментував призупинення Росією участі у договорі щодо стратегічного наступального озброєння
Прикордонники захопили опорний пункт окупантів під БахмутомПрикордонники захопили опорний пункт окупантів під Бахмутом
Нова фішка від окупантів: що являють собою "повітряні кулі" з кутовими відбивачамиНова фішка від окупантів: що являють собою "повітряні кулі" з кутовими відбивачами
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"
Провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність до широкомасштабного наступу – ISWПровал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність до широкомасштабного наступу – ISW
Столтенберг: Ми вже бачимо початок російського наступуСтолтенберг: Ми вже бачимо початок російського наступу
Последние новости
Подгружаем последние новости