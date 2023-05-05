Характер загроз з боку Росії для НАТО змінився за останній рік – Пентагон

Зміни - не на краще, але НАТО збільшує свою спроможність протистояти РФ.

На тлі повномасштабної війни в Україні характер загроз з боку Росії для НАТО "значно змінився", заявив заступник помічника міністра оборони США Семуель Бреннен в п'ятницю під час конференції в вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі влітку, передає "Голос Америки".

За останній рік Росія втратила значну частину сухопутних сил та боєприпасів, але зберігає інші небезпечні спроможності, включаючи ракетні удари та ядерну зброю, зазначив Бреннен.

За його словами, загроза для НАТО від Росії є гострою, навіть більш небезпечною, ніж до війни в Україні, однак те, яким чином це може заторкнути НАТО, змінилось.

Він підкреслив, що Росії знадобиться час на поповнення сухопутних військ та втрачених боєприпасів, але "вони мають низку інших проблемних спроможностей, до яких вони можуть більше схилятись".

"Тому такі питання, як протиракетна, протиповітряна оборона, кіберзагрози, протистояння в космосі і, звичайно, ядерні загрози виходять на передній план, і ми маємо забезпечити наші можливості в цьому театрі, щоб бути здатними відповідати не лише у сфері сухопутних сил", - заявив Бреннен.

Щодо можливості протистояння на суходолі Бреннен відзначив, що присутність військ США в регіоні швидко змінюється "зі вступом Фінляндії до НАТО, а також з огляду на те, що Росія робить в Білорусі".

З 2017 року США підтримують ротаційну присутність військ в Польщі, а також в контексті Мадридського саміту оголосили про передову присутність гарнізону Сухопутних військ, також є ротаційні сили в країнах Балтії.

"Це демонструє, що ми змінили нашу присутність на східному флангу НАТО і ввели інфраструктуру, яка дозволяє нам дуже швидко наростити масштаб за необхідності в майбутньому", - наголосив посадовець.

Відповідаючи на питання щодо можливості розміщення небойових сил США в Україні, Бреннен підкреслив: "Зараз міністерство повністю зосереджено на підтримці України в теперішній війні і думає про місії допомоги безпеки".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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