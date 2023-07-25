Ударна кампанія РФ характеризується поганими розвідінформацією та націлюванням — британська розвідка

РФ завдавала ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна там зберігає військові активи

По Одесі та іншим районам півдня України з 18 липня РФ завдала здебільшого ударів далекобійними ракетами. Аналітики британської розвідки зазначають, що під час цих атак військові РФ використали незвичайну кількість ракет AS-4 KITCHEN, 5,5-тонної зброї, розробленої для знищення авіаносців, інформує ZN.ua.

Ударна кампанія РФ характеризується поганими розвідінформацією та націлюванням — британська розвідка
© Нацполіція України

У порту Чорноморськ на південь від Одеси пошкоджено кілька зернових силосів у, а також історичний центр міста. 24 липня 2023 року Росія здійснила удари безпілотниками по доках Дунаю, приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 25, 2023

У британській розвідці також зазначають, що в період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли діяла зернова ініціатива, РФ утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах. Але оскільки РФ не вдалося відновити угоду, Кремль, ймовірно, відчуває себе менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах.

"З початку війни російська ударна кампанія характеризується поганою розвідувальною інформацією та неефективним процесом націлювання", - підкреслюють аналітики британської розвідки.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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