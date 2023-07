Ударна кампанія РФ характеризується поганими розвідінформацією та націлюванням — британська розвідка

РФ завдавала ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна там зберігає військові активи

По Одесі та іншим районам півдня України з 18 липня РФ завдала здебільшого ударів далекобійними ракетами. Аналітики британської розвідки зазначають , що під час цих атак військові РФ використали незвичайну кількість ракет AS-4 KITCHEN, 5,5-тонної зброї, розробленої для знищення авіаносців, інформує ZN.ua .

У порту Чорноморськ на південь від Одеси пошкоджено кілька зернових силосів у, а також історичний центр міста. 24 липня 2023 року Росія здійснила удари безпілотниками по доках Дунаю, приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією.