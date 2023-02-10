Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини з Німеччиною мають хвилеподібний характер і Київ щоразу має переконувати Берлін щодо нової військової допомоги. Про це він сказав у інтерв’ю для Der Spiegel.

За словами українського лідера, відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", – зазначив Зеленський

"Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО "Ірис-Т", за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", – додав президент.

При цьому, за словами президента, йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", – додав він.