ЗСУ використовують незвичайний французький міномет: фото, відео та характеристики

Українські військові почали використовувати різні новинки на полі бою, які передають Україні західні партнери. Серед них - 20-мм зенітні автоматичні гармати Zastava M55 чи RT61, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Defence.

За інформацією порталу Oryx, міномет MO-120-RT61передала Україні у межах військової допомоги Бельгія. Створили його у Франції на початку 60-х років. Він є доволі вдалим і перебуває на озброєнні трьох десятків країн, зокрема, є єдиним 120-мм мінометом на озброєнні Франції з індексом RT-F-1.

Деякий час використовували США під індексом M327.

Примітно, що у Японії міномет є артилерійською частиною самохідної установки Type 96.

Дальність вогню MO-120-RT61 класична, як для всіх 120-мм - 8,1 км (звичайна міна) та до 12,8 км (активно-ракетивна).

"Не можемо не згадати про те, що у 70-х роках у СРСР також створили нарізний міномет "Нона" і у його основі якраз і знаходиться технічне рішення від RT-61 і розробники це навіть не приховували", - зауважує видання.