Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка

Водночас російській армії бракує ще й молодших офіцерів, інформує ZN.ua.

Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
© Getty Images

В Росії під Бєлгородом 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів після образливих коментарів офіцера на адресу новобранців із числа етнічних меншин, про це заявляє британська розвідка із посиланням на очевидців події.

«Через вісім місяців вторгнення основні елементи російського військового керівництва все більше не функціонують. На тактичному рівні майже спостерігається загострення нестачі російських молодших офіцерів, придатних для організації та керівництва мобілізованими резервістами», - зазначають аналітики.

Водночас погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил.

Так, чотирьох із п’яти генералів, які безпосередньо керували вторгненням в лютому 2022 року, наразі звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії.

«Відсутність безперервності командування, швидше за все, буде більш руйнівним, ніж у західній армії, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не є колективною роботою ширшого штабу», - зазначають аналітики британського міністерства оборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/Q60IXHlkqX

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/iDL7P6QA77

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 19, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
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