В Україну прибув перший комплекс ППО IRIS-T: фото та основні характеристики

Україна отримала від Німеччини перший зенітний комплекс IRIS-T SLM.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф.

Генштаб зацитував слова очільниці Міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про те, що дане озброєння стане важливим у боротьбі України проти Росії.

"Надсучасніший IRIS-T SLM з Німеччини прибув в Україну! Дуже важлива підтримка в боротьбі України з ракетним обстрілом, з терором", - зазначила Крістіне Ламбрехт.

Характеристики IRIS-T

Відомо, що ЗРК IRIS-T SLM має з американським ЗРК NASAMS багато спільного – збудований за принципом відкритої архітектури та використовує ракету, яка спочатку розроблялась як зброя класу "повітря-повітря". Довжина ракети IRIS-T - близько трьох метрів, вага - близько 87 кг, з яких 11,4 кг - осколково-фугасна бойова частина. Максимальна дальність пуску - 25 км. IRIS-T має модульну конструкцію та чотири основних блоків: електроніка; бойова частина; двигун; орган управління. Головка самонаведення - інфрачервона, а підривник її бойової частини - радіолокаційний.

На старті розробки IRIS-T розглядали також можливість її застосування як зенітної. Першою IRIS-T SLS, що використовує стандартні ракети IRIS-T стала Швеція. Оскільки дальності пуску таких ракет для завдань протиповітряної системи було недостатньо, то розробник IRIS-T "Діль" спроєктував ракету зі збільшеною дальністю пуску - до 40 км. З цією метою створили новий, потужніший твердопаливний ракетний двигун.

Вона має комбіновану систему наведення: на початковій ділянці польоту - радіокомандна (з GPS), а на кінцевій діє інфрачервона ГСН.

IRIS-T SLM збудована з використанням модулів в габаритах стандартних 20-футових контейнерів. Елементи транспортують автомобілями, а на позиції встановлюють на ґрунт без будь-яких підйомних пристроїв.

Ключові елементи IRIS–T SLM - радар, пункт управління та пускова установка. Використовує трикоординатну багатофункційну РЛС CEAFAR з активною фазованою антенною решіткою. У комплекс можна інтегрувати багатофункційний радар іншого типу та доповнити РЛС оптико-електронною станцією. Пункт управління містить два робочих місця для операторів.

Пускова установка оснащена пакетом з восьми контейнерів з ракетами, який переводять у вертикальне положення для пуску.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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