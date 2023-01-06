США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги

Ці ракети можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет, інформує ZN.ua.

Україна може отримали від США ракети з радіолокаційним наведенням Sea Sparrow («Морський горобець»). Sea Sparrow були розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу «повітря-повітря» AIM-7 Sparrow.

Ці ракети були прийняті на озброєння в США в 1976 році, вдосконалені версії цих ракет нині використовуються ВМС і морською піхотою США та іншими країнами. Єдина країна, яка використовує наземний варіант цих ракет - це Тайвань.

Sea Sparrow - керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Цей тип ракет можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Остання версія ракет Sea Sparrow - RIM-7P. Вона має збільшений радіус дії та автопілот. З допомогою останнього Sea Sparrow встановлює зв'язок з бортовим комп'ютером по каналу передачі даних.

Основні характеристики характеристики ракети Sea Sparrow:

  • бойова частина – осколково-фугасна WDU-27/B;
  • максимальна дальність стрільби – 20-30 кілометрів;
  • максимальна висота ураження - від 6 м до 15 км;
  • швідкість - понад 3,5 махи;
  • довжина – 3,64 метра;
  • вага - близько 230 кг.

Українські військові для використання Sea Sparrow вже переобладнали свої пускові установки "Бук".


Анна Конюченко, ZN.ua





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