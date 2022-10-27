Найбільшу кількість злочинів сексуального характеру армія РФ вчиняла на Київщині – МВС

Російська армія вчиняє злочини сексуального характеру у всіх областях, які вона окуповує. Найбільше фактів на даний момент було зафіксовано в Київській області. Про це повідомляє заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу в Military Media Center.

"Серед тих кримінальних проваджень, які вже було зафіксовано правоохоронними органами, зокрема, поліцією, є і групові зґвалтування, зґвалтування неповнолітніх. Стосовно Київській області хочу зазначити, що тут таких фактів було встановлено найбільше… Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області, (там встановлено щонайменше 3 постраждалих), в Харківській області, в Донецькій і Херсонській", - заявила представниця МВС.

За словами Павліченко, Стосовно Донецької і Харківської областей факти ще встановлюються, адже це лише верхівка айсбергу. Наразі за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження.