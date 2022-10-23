Україна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристики

Німецька оборонна компанія Hensoldt передала Україні першу багатофункціональну станцію радіолокації TRML-4D.

Про це йдеться в офіційному звіті компанії, інформує Апостроф.

Hensoldt має рекордно швидко поставити Україні чотири РЛС для ЗРК IRIS-T SLM від Diehl Defence.

Передача РЛС проходить у рамках отриманого від Diehl Defense замовлення на суму, що становить двозначне число мільйонів євро.

Гендиректор компанії HENSOLDT Томас Мюллер заявив, що ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. "Завдяки серійній виробничій лінії та самовідданості наших співробітників ми можемо поставити такі системи для захисту населення в найкоротші терміни", - сказав він.

РЛС TRML-4D – основний засіб виявлення батареї IRIS-T SLM. До її складу входять самохідні пускові установки, а також центр управління вогнем.

TRML-4D використовує найновішу радіолокаційну технологію Active Electronics Scanned Array (AESA) з кількома променями цифрової форми. Він здатний виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, приділяючи особливу увагу малорозмірним, швидкохідним і низьколітаючим і/або маневруючих крилатих ракет і літаків, а також вертольотам, що зависли. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.



Інна Погрібна, Апостроф





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