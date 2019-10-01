В Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом
Отвод военных е повлияет на безопасность местных жителей.
На переговорах в Минске были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом в Луганской области Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
"Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом - в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население, я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал Зеленский.
Президент также привел в пример ситуацию с разведением войск в Станице Луганской где все прошло успешно и сейчас восстанавливают мост. Он также пообещал, что мост восстановят до конца ноября.
Напомним, Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера» и заявил, что она будет действовать на постоянной основе при условии, что на Донбассе состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.
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Политика
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01.10.2019 16:28