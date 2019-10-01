Правительство хочет сократить смертность и увеличить продолжительность жизни
Кабмин также намерен обеспечить бесплатные и безопасные роды.
Кабинет министров Украины рассчитывает сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
Об этом говорится в Программе деятельности правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что Кабмин намерен обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы госгарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.
Также планируется усовершенствовать систему экстренной медпомощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и в течение 20 минут - за городом.
Кроме того, в Украине планируют создать условия для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, которые ранее получали эти услуги за границей, получать их в Украине.
Напомним, новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила на своем первом после вступления в должность брифинге, что правительство повысит рождаемость.
В начале прошлого года Украина оказалась одной из 30 стран мира с самым старым населением.
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Политика
01.10.2019 04:42