Путин не готов к переговорам, более того, явно их не хочет - политолог

Ящик Пандоры гораздо легче открыть, чем его закрыть.

Путин не готов к переговорам, более того, явно их не хочет - политолог
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В принципе Кремль может завершить войну в любой момент, в том числе сдав назад, отказавшись от некоторых ранее выдвинутых требований, информирует ZN.ua.

Такое мнение высказал в комментарии “Голосу Америки” руководитель программы «РоSSийская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, это не грозит Владимиру Путину ничем – даже потерей лица.

“В свою очередь, роSSийское общественное мнение привычно согласится с любым кремлевским вариантом решения проблемы, – утверждает он. – Даже если кто-то при этом и будет недоволен тем, что Путин не взял Киев, число обрадованных, что, наконец, наступит мир и все вернутся к нормальной жизни, окажется гораздо большим. Думается, основная масса людей с благодарностью восприняли бы завершение войны”.

Словом, всё зависит от доброй воли Путина, констатировал Андрей Колесников. Однако ее-то, на его взгляд, как раз и не просматривается абсолютно.

“Путин не готов к переговорам, более того – явно их не хочет, – полагает политолог. – Очевидно, он собирается зафиксировать какие-то убытки и достижения, или и то, и другое одновременно (в ходе войны в Украине) не сейчас, а когда-то потом. Как представляется, у него в голове еще явно не созрело решение по поводу того, что в нынешней ситуации можно назвать “победой”».

Соответственно, пока на надежды на скорый конец войны нет практически никакой, заметил эксперт. Ящик Пандоры гораздо легче открыть, чем его закрыть, резюмировал он.

Тем временем каждый день войны приводит к гибели людей с обеих сторон – и среди военных, и среди гражданских лиц. По данным западных разведслужб, потери роSSийской армии уже составили порядка 20 тысяч человек. Число раненых по принятым оценкам втрое превышает число погибших.

Оппозиционный политик, в прошлом депутат Госдумы Геннадий Гудков так же уверен, что Путин готов вести войну, причем, не обращая внимания на огромное количество жертв и издержек – столько, сколько потребуется для того, чтобы выйти из неё «на коне», победителем. По мнению политика, роSSийский президент вообще пойдет на всё, лишь бы не утратить власть.

«Если бы у него было миллиардное население, он бы легко пожертвовал и им, – утверждает собеседник «Голоса Америки». – У Путина нет морали, принципов, нравственности. За годы сидения в Кремле он вытравил из себя всё человеческое. Его занимает только проблема удержания власти, ничто другое. Для него не существует порога жертв, который заставил бы его прекратить бойню».

Только поражение путинской армии может приблизить конец войны в Украине и радикально изменить отношение к ней в роSSийском обществе, убежден Геннадий Гудков.

«До этого ничего не поменяется, несмотря на огромное число погибших. Потому что РоSSия привыкла завоевывать победы ценой большой крови. Это веками устоявшаяся традиция, которой и сегодня следует Кремль ради достижения имперских целей», – заключил он.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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