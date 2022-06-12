Байден о Путине: «Он не просто напал на Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру»

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение РоSSии в Украину – это не просто какая-либо военная операция, она направлена на то, чтобы уничтожить украинскую культуру. Поэтому США и союзники продолжат поддерживать Украину, даже несмотря на экономические трудности для своих стран. Источник – брифинг Байдена 11 июня в Нью-Мексико.

«Он (Путин – ред.) не хочет просто вторгнуться в Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что независимой украинской культуры не существует. Посмотрите, что он делает. Он стирает с земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру».