Байден о Путине: «Он не просто напал на Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру»

По словам президента США, Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности, информирует ZN.ua.

Байден о Путине: «Он не просто напал на Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру»
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Президент США Джо Байден заявил, что вторжение РоSSии в Украину – это не просто какая-либо военная операция, она направлена на то, чтобы уничтожить украинскую культуру. Поэтому США и союзники продолжат поддерживать Украину, даже несмотря на экономические трудности для своих стран. Источник – брифинг Байдена 11 июня в Нью-Мексико.

«Он (Путин – ред.) не хочет просто вторгнуться в Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что независимой украинской культуры не существует. Посмотрите, что он делает. Он стирает с земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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