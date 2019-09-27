На Донбассе зафиксировано 23 обстрела, один военный ранен

26 сентября вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 сентября вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций ООС: 4 раза вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; два раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Марьинки – из автоматического гранатомета и снайперского оружия; дважды неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; три раза возле Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем; вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил один обстрел украинских позиций: возле Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм; вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм.

Напомним, Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".