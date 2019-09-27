Крымского активиста Наримана Мемедеминова хотят посадить на шесть лет

За блогерскую деятельность ему инкриминировали статью о публичных призывах к терроризму.

Крымского активиста Наримана Мемедеминова хотят посадить на шесть лет
Нариман Мемедеминов
Фото: "Крым.Реалии"

Сегодня, 27 сентября состоялось заседание Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, где роSSийский прокурор Алексей Айдинов попросил назначить шесть лет колонии общего режима активисту Нариману Мемедеминову. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Мемедеминова обвиняют в публичных призывах к терроризму за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Следующее заседание назначено на 30 сентября.

«В итоге мне запросили шесть лет лишения свободы. Результат, предполагаю, будет необоснованно ожидаемым. Но мы это услышим позже. Сначала в прениях (30 сентября) выскажемся мы, скажем все, что мы думаем по этому поводу. Общество нас слышит – это самое главное. Этому государству пора уже отойти от шаблонных формулировок и забыть про Советский Союз. Он уже давно закончился. Хватит уже сажать людей просто за то, что кому-то что-то показалось», – заявил в суде Мемедеминов.

Напомним, Нариман Мемедеминов - крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Его задержали в конце марта 2018 года.

11 февраля 2016 года в доме Мемединова уже происходил обыск, после чего подконтрольный РоSSии Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года рассматривал административное дело в отношении активиста.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. Мемединов тогда освещал ситуацию и вел видеосъемку.

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