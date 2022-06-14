В оккупированном Мариуполе растут незаконные кладбища: горожане не хотят ждать "прокурора" и "следователя"

В Мариуполе растет количество импровизированных кладбищ, поскольку за эксгумацию, доставку тела погибшего в Донецк и захоронение должны платить сами граждане, а не местная "власть", информирует Апостроф.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Таким образом, роSSийские оккупанты фактически остановили любые эксгумации и перезахоронения, переложив проблему на мариупольцев.

По правилам же оккупационных властей нужно дождаться "прокурора" и "следователя", которые должны провести осмотр тела при эксгумации, поехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу, только потом произойдет захоронение в отведенном месте.

"Все это - эксгумацию, доставку тела погибшего в Донецк, захоронение ты должен заплатить за свой счет. Единственное, что бесплатное - приезд "прокурора и следователя". Именно поэтому импровизированные кладбища в городе растут. А те, кто решил перезахоронить, везут труп в Мангуш, где за взятку "добрые коллаборанты" закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братской могиле. Издевательство над мариупольцами не остановилось после окончания бомбардировок. Оно просто приняло другие формы. Мариуполь окончательно превращен в гетто для украинцев", - отметил он.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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