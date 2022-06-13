Оккупанты сокращают выдачу гуманитарки в Мариуполе

РоSSийские оккупанты в Мариуполе предупредили гражданское население, что с 1 июля сокращают выдачу так называемой гуманитарной помощи. При этом работы в уничтоженном городе нет, равно как и возможности уехать из него.

«Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь лишь фактически нетрудоспособна. Все остальные - выживайте, как хотите», - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

При этом оккупанты уже предупредили, что никаких компенсаций за разрушенное жилье не будет, равно как и никакого восстановления поврежденного. Только снос и частичная помощь стройматериалам.

«Шаг за шаг РоSSия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита», - добавил Андрющенко.