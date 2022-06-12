Отметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопроката

В захваченном Мариуполе в воскресенье, 12 июня, так называемые “волонтеры” оккупантов развернули роSSийский триколор в 2,4 тысячи квадратных метра на площади Воинов-освободителей. В то же время в порту продолжилась кража украинского металлопроката.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, информирует Апостроф .

“Пока путлерюгенд машет флагами по городу, РоSSия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такой он, день РоSSии. День убийцы и мародера”, – говорится в сообщении.

Напомним, вывоз краденого украинского металлопроката из Мариуполя россиянами был зафиксирован 4 июня и 29 мая.