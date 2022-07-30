Україна не реалізуватиме спільний з Білоруссю проект судноплавства внутрішніми водами

Україна денонсувала угоду 1998 року з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Про це повідомив представник уряду України у Верховній раді Тарас Мельничук .

Угода визначала порядок та умови плавання суден України та Білорусі внутрішніми водними шляхами обох країн. Три роки тому Україна планувала розвивати судноплавство з Білоруссю та реалізувати проект водного шляху Е-40, який мав проходити територією України, Білорусі та Польщі річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг та Вісла. Планувалося, що він збільшить щорічний вантажопотік між Балтійським та Чорним морем на 4-6 млн. тонн.

Не склалося — самопроголошений правитель Білорусі Лукашенко обрубав усі проекти з Україною, а також з країнами Європи, і пливе у фарватері свого сюзерена Путіна, швидше за все, в нікуди.