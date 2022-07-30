Україна не реалізуватиме спільний з Білоруссю проект судноплавства внутрішніми водами

Проект спільного використання внутрішніх для обох країн водних шляхів похований, інформує ZN.ua.

Україна не реалізуватиме спільний з Білоруссю проект судноплавства внутрішніми водами
Фото — Вікіпедия

Україна денонсувала угоду 1998 року з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Про це повідомив представник уряду України у Верховній раді Тарас Мельничук.

Угода визначала порядок та умови плавання суден України та Білорусі внутрішніми водними шляхами обох країн. Три роки тому Україна планувала розвивати судноплавство з Білоруссю та реалізувати проект водного шляху Е-40, який мав проходити територією України, Білорусі та Польщі річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг та Вісла. Планувалося, що він збільшить щорічний вантажопотік між Балтійським та Чорним морем на 4-6 млн. тонн.

Не склалося — самопроголошений правитель Білорусі Лукашенко обрубав усі проекти з Україною, а також з країнами Європи, і пливе у фарватері свого сюзерена Путіна, швидше за все, в нікуди.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією територіїЕкс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території
Україна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в ОленівціУкраїна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в Оленівці
Вкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає поясненьВкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає пояснень
Politico: Україна сподівається, що спеціальні гарантії Британії допоможуть експорту зернаPolitico: Україна сподівається, що спеціальні гарантії Британії допоможуть експорту зерна
Україна з'ясовує обставини візиту глави МЗС Бельгії до окупованого КримуУкраїна з'ясовує обставини візиту глави МЗС Бельгії до окупованого Криму
Глава МЗС Німеччини розповіла, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-ТГлава МЗС Німеччини розповіла, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-Т
Зеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам СмітЗеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам Сміт
Україна пропонує Євросоюзу свій досвід боротьби з газовим шантажем РФУкраїна пропонує Євросоюзу свій досвід боротьби з газовим шантажем РФ
Україна звернеться до США з проханням надати «газовий ленд-ліз»Україна звернеться до США з проханням надати «газовий ленд-ліз»
Newsweek: Генерал США пояснив, чому Україна змогла так ефективно використати системи HIMARSNewsweek: Генерал США пояснив, чому Україна змогла так ефективно використати системи HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости