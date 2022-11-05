США випустили свою "зброю судного дня", щоб попередити росію: "Потужний спосіб стримування"

У Середземне море увійшов атомний підводний човен армії США під назвою Rhode Island.

Італійське видання La Repubblica розповіло, що судно може протиставити потенційному супротивникові.

Журналісти називають Rhode Island "вершником ядерного апокаліпсису", адже на судні мають бути від 150 до 200 атомних боєголовок. Підводний човен оснащений 24 міжконтинентальними ракетами Trident II, які несуть до 14 ядерних боєголовок і можуть на величезній швидкості вразити ціль на відстані до 18 тисяч кілометрів. Це потужний засіб стримування та вагомий привід, аби Росія відмовилася від застосування ядерної зброї.

У Середземному морі може також знаходитися атомний підводний човен USS Florida, який востаннє бачили в Гібралтарській протоці близько місяця тому. Він несе 154 крилатих ракети зі звичайними боєголовками, які можуть запускатися чергами по сім штук та рухатися до цілі під водою.