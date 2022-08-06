Агенти ФСБ допомагали окупантам нищити суднобудування на півдні: зрадників заарештували

Українські спецслужби двох агентів ФСБ агентів, які були частиною агентурної мережі окупантів у Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За даними слідства, виконуючи завдання ФСБ зрадники вели розвідувально-диверсійну діяльність. Вони збирали розвіддані про інфраструктурні об’єкти, склади з пальним та інформацію щодо пересування наших військових.

Дані, отримані від зрадників, росіяни використовували аби обстрілювати ракетами та артилерією українські підприємства та військових.

За інформацією спецслужб окрім соціальної інфраструктури та складів с пальним через дії колаборантів було завдано шкоди суднобудівним підприємствам Миколаєва. Зокрема постраждали такі заводи як «Екватор», «Кристал», «Океан».

Зрадники співпрацювали з російськими спецслужбами з початку війни, адже не приховували свої поглядів. Їх куратором був так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. Саме йому колаборанти закритими каналами зв’язку надсилали інформацію. До своєї діяльності вони активно залучали знайомих. Тепер любителям Росії загрожує до 12 років ув’язнення.