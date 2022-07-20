Індія затримала російське судно з військовим вантажем
Російський корабель, який перевозив вантаж для збройних сил Індії, був затриманий у порту через позов до власників судна від естонської компанії, інформує
Посольство Росії в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в індійському порту Кочі і вимагає роз'яснень інциденту,
"Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого було доставлено військовий вантаж для індійських збройних сил", – йдеться у заяві російського посольства.
За попередньою інформацією, ці дії пов'язані з позовом естонської компанії берегового обслуговування Bunker Partner OU, яка стверджує, що власники судна мають борг. Водночас суд дозволив розвантаження судна, оскільки це не має відношення до судового процесу.