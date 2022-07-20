Індія затримала російське судно з військовим вантажем

Російський корабель, який перевозив вантаж для збройних сил Індії, був затриманий у порту через позов до власників судна від естонської компанії, інформує ZN.ua.

Індія затримала російське судно з військовим вантажем
© flickr/Sanyam Bahga

Посольство Росії в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в індійському порту Кочі і вимагає роз'яснень інциденту, повідомляє The New Arab.

"Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого було доставлено військовий вантаж для індійських збройних сил", – йдеться у заяві російського посольства.

За попередньою інформацією, ці дії пов'язані з позовом естонської компанії берегового обслуговування Bunker Partner OU, яка стверджує, що власники судна мають борг. Водночас суд дозволив розвантаження судна, оскільки це не має відношення до судового процесу.


Антон Герасименко, ZN.ua





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