Індія затримала російське судно з військовим вантажем

Посольство Росії в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в індійському порту Кочі і вимагає роз'яснень інциденту, повідомляє The New Arab.

"Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого було доставлено військовий вантаж для індійських збройних сил", – йдеться у заяві російського посольства.

За попередньою інформацією, ці дії пов'язані з позовом естонської компанії берегового обслуговування Bunker Partner OU, яка стверджує, що власники судна мають борг. Водночас суд дозволив розвантаження судна, оскільки це не має відношення до судового процесу.