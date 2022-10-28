Два тижні судно з українським продовольством простоювало у Босфорі в очікуванні інспекції

«Зернова ініціатива»: до Алжиру прибуло друге судно з українським зерном. Але могло прибути набагато раніше, інформує ZN.ua.

Балкер BC CALLISTO доставив до Алжиру 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці в рамках " зернової ініціативи ", повідомляє мінінфраструктура.

При цьому шлях від Чорноморська до порту Алжиру судно пройшло за 25 днів, з яких 14 днів простояло в Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру.

«Наші портові служби роблять все можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно чекало у Босфорі. Таких прикладів більше сотні», - йдеться у повідомленні.

«Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки такі затримки є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки руху у Босфорі», – прокоментував заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

З 1 серпня через чорноморські порти України у рамках «зернової угоди» було відвантажено 9 мільйонів тонн продовольства.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"
У РФ застрелили солдата, сплутавши з українським диверсантом, фото: "Прийняв за чужого"У РФ застрелили солдата, сплутавши з українським диверсантом, фото: "Прийняв за чужого"
За останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУЗа останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУ
ЗСУ можуть звільнити Херсон та просунутися на Донбасі протягом наступних шести тижнів — NYTЗСУ можуть звільнити Херсон та просунутися на Донбасі протягом наступних шести тижнів — NYT
Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"
Близько 1 млн людей виїхали з РФ за останні два тижніБлизько 1 млн людей виїхали з РФ за останні два тижні
Люди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерамЛюди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерам
За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідкаЗа останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка
Українським лікарям під час атестації нараховуватимуть додаткові бали за цифрові навичкиУкраїнським лікарям під час атестації нараховуватимуть додаткові бали за цифрові навички
Українським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботуУкраїнським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботу
Последние новости
Подгружаем последние новости