Два тижні судно з українським продовольством простоювало у Босфорі в очікуванні інспекції

Балкер BC CALLISTO доставив до Алжиру 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці в рамках " зернової ініціативи ", повідомляє мінінфраструктура .

При цьому шлях від Чорноморська до порту Алжиру судно пройшло за 25 днів, з яких 14 днів простояло в Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру.

«Наші портові служби роблять все можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно чекало у Босфорі. Таких прикладів більше сотні», - йдеться у повідомленні.

«Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки такі затримки є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки руху у Босфорі», – прокоментував заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

З 1 серпня через чорноморські порти України у рамках «зернової угоди» було відвантажено 9 мільйонів тонн продовольства.