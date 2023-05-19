Рютте: Умови для навчань українських пілотів на F-16 будуть розроблені в найближчі тижні

Прем’єр-міністр Нідерландів також додав, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку його країни та їхніх міжнародних партнерів.

Рютте: Умови для навчань українських пілотів на F-16 будуть розроблені в найближчі тижні
© Lockheed Martin

Глава нідерландського уряду Марк Рютте привітав рішення президента США Джо Байдена щодо підтримки тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"Ми разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови для цього будуть розроблені в найближчі тижні", – зазначив Рютте

Він додав, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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