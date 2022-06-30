NYT: Провал на Зміїному може відібрати у Росії контроль над судноплавними шляхами
Втім, поки нічого не вказує на те, що Москва дозволить торговим суднам вільно заходити в Одесу, інформує
Російські війська покинули острів Зміїний в Чорному морі після серії атак армії України. Це втрата для сил Москви, яка може також підірвати їхній контроль над ключовими судноплавними шляхами в акваторії.
Про це пише
«Лише тиждень тому Кремль похвалився, що відбив українські спроби відновити контроль над островом. Тепер російський відступ став черговим випадком зменшення військових амбіцій Москви під тиском українського опору», - пише видання.