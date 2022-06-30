NYT: Провал на Зміїному може відібрати у Росії контроль над судноплавними шляхами

Російські війська покинули острів Зміїний в Чорному морі після серії атак армії України. Це втрата для сил Москви, яка може також підірвати їхній контроль над ключовими судноплавними шляхами в акваторії.

Про це пише New York Times , додаючи, що російський відступ з острова відбувся після того, як довготривалі українські атаки за допомогою потужного західного озброєння зробили утримання Зміїного неможливим. Хоча невеликий шматок суходолу, розташований за 30 кілометрів від узбережжя Одеси, грав надзвичайно велику роль впродовж всієї війни.

«Лише тиждень тому Кремль похвалився, що відбив українські спроби відновити контроль над островом. Тепер російський відступ став черговим випадком зменшення військових амбіцій Москви під тиском українського опору», - пише видання.