Лукашенко вирішив налякати літаками "судного дня" і зганьбився: "Десять років іржавіли на зберіганні"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що країна-союзниця російських окупантів переобладнала свої бойові літаки для несення російських ракет із ядерними боєголовками .
Самопроголошений президент Білорусі вкотре пригрозив Заходу, зокрема Україні, що "ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують".
"Ми колись з Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми ляпаємо мовою? Все готово!", - запевнив він.
Однак Лукашенко "забув" згадати про одну маленьку, але значну деталь.
"Лукашенко заявив, що РФ модифікувала білоруські бомбардувальники Су-24 для несення ядерної зброї.
Щоправда, він забув додати, що усі білоруські Су-24 було знято з озброєння ще десять років тому і з того часу іржавіло на зберіганні", - зазначив Ігаль Левін.