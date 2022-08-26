Лукашенко вирішив налякати літаками "судного дня" і зганьбився: "Десять років іржавіли на зберіганні"

Александр Лукашенко, ракета

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що країна-союзниця російських окупантів переобладнала свої бойові літаки для несення російських ракет із ядерними боєголовками .

Про це пише підконтрольний режиму держресурс Белта.

Самопроголошений президент Білорусі вкотре пригрозив Заходу, зокрема Україні, що "ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують".

"Ми колись з Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми ляпаємо мовою? Все готово!", - запевнив він.

Олександр Лукашенко

Однак Лукашенко "забув" згадати про одну маленьку, але значну деталь. Про це розповів ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін.

"Лукашенко заявив, що РФ модифікувала білоруські бомбардувальники Су-24 для несення ядерної зброї.

Щоправда, він забув додати, що усі білоруські Су-24 було знято з озброєння ще десять років тому і з того часу іржавіло на зберіганні", - зазначив Ігаль Левін.


Алексей Ионов, politeka.net





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