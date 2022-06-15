Нож в спину и поджог: движение сопротивления набирает обороты в Мариуполе, что известно

Нож в спину и поджог: движение сопротивления набирает обороты в Мариуполе, что известно

В многострадальном Мариуполе пассивное сопротивление из саботажа переходит в активную фазу.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, город не принял оккупацию.

Так, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники мчс россии вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог. 11 июня накануне празднования дна россии в толпе за гуманитаркой возле «Метро» неизвестный ударил ножом в спину работника мчс россии. Смертельное ранение оказалось.

"Просто подтвержденные факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мраzота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - подчеркнул Андрбщенко, опубликовав также кадры пожара на Таганрогском шоссе.

Также Андрющенко рассказал, что люди в Мариуполе продолжают погибать от последствий роSSийских артобстрелов.

Так, 14 июня в подъезде одного из домов в Левобережном районе были найдены тела троих погибших. Причина трагедии - обвал несущей плиты.

"Дата смерти - два/три дня назад. Люди просто жили в подъезде потому что в разрушенном Мариуполе негде жить людям. Сколько еще жизней заберет оккупация Мариуполя? Сколько еще смертельных находок ждет нас? Ярость. Просто ярость", - рассказал Андрющенко.


Катерина Петренко, politeka.net





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