"Ніж у спину" Росії: у ЗСУ є несподіваний постачальник ракет для "Градів"

У мережі розповсюдилася інформація про те, що Сербія, яка вважалася другом Росії, таємно продала Україні 3500 ракет до ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це інформують Ukraine Weapons Tracker, інформує Апостроф .

Знімки сербських ракет були ідентифіковані ще кілька місяців тому, але були опубліковані лише після того, як інформація щодо озброєння "просочилася" в мережу з інших джерел.

Як стало відомо, Белград передав Києву ракети "Град 2000" дальністю до 40 км, тобто їхні можливості фактично вдвічі більше, ніж у стандартних ракет.

Боєприпаси мають вагу 69 кг, з яких 19,1 кг – боєголовка.

Ракети можна впізнати за дуже специфічним ракетним двигуном - на відміну від інших ракет "Град", він має прямокутну хорду задніх кромок.

Варто також зазначити, що маркування на ракетах було змінено та не відповідає тим, які зазвичай бачать на ракетах G2000, що може означати, що виробник чи експортер знав кінцеве призначення ракет і намагався приховати їх походження.