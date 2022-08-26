Прокуратура знайшла окупанта, який під Києвом розстріляв у спину мирних українців

Українські слідчі встановили особу окупанта, який у березні пострілами в спину застрелив двох беззбройних мирних жителів у селі Мрія Бучанського району Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, інформує Апостроф .

Вбивцею мирних українців виявився старший лейтенант 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ , йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством.

За даними слідства, п'ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" і написом "Танковий спецназ RUS" приїхали на підприємство біля Мрії. До них вийшли двоє цивільних беззбройних чоловіків – власник та охоронець цього підприємства.

"Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них жодної загрози, дозволили їм піти. Однак, як тільки вони відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних жителів. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли", - повідомили у Генпрокуратурі.

Після вбивства окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та вкрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автомобіль. Й вбивство й пограбування зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.