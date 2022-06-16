В Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэра

Кроме того, захватчики активизировали снос домов для уничтожения доказательств своих преступлений, информирует ZN.ua.

В Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэра
© t.me/polkazov

РоSSийские захватчики в Мариуполе ускоряют снос поврежденных домов, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений. А в школах детям запрещают использовать украинский язык даже на переменах. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Оккупанты активизируют снос домов для уничтожения доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС РоSSии пошли по квартирному обходу. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут открываться для «обследования», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра, новая волна мародерства под официальной протекцией уже на старте.

Андрющенко добавил, что людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны.

«Количество импровизированных могил увеличивается. Даже после эксгумации, они мгновенно наполняются новыми погибшими. Уровень смертности остается сверхвысоким», - сообщает советник мэра.

Здание больницы скорой помощи, где захватчики собирались открыть инфекционное отделение, запланировали снести на следующей неделе. Медицинское оборудование планируется перенести в соседнее здание, а открытие инфекционного отделения отложено как минимум на 10 дней.

По словам Андрющенко, оккупационное руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский язык даже на переменах.

«Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает последствиями для детей и родителей, если будет слышать в общении украинский», - добавил советник мэра.

Андрющенко также сообщил, что фейковая «администрация оккупантов» планирует ввести с 1 августа платный проезд.

«Озвученная стоимость билета – 18 рублей (9 гривен). Транспорт (все 12 автобусов плюс четыре от россиян) работают по "графику". Пауза между посадками составляет от двух до четырех часов. Три гривны экономии ценой уничтожения транспортной системы – цена настоящей экономии РоSSии», - отметил советник мэра.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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