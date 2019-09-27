СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который проводил финансовые операции на 100 млн гривен для "ЛНР"

Подозреваемый обналичивал и переводил деньги, обменивал валюту и пополнял мобильны счета.

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в проведении финансовых операций на общую сумму более 100 млн гривен для террористической группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина в 2015 году добровольно вступил в седьмую отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "Народной милиции" террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

Фото: СБУ

Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах оккупантов. Подозреваемый обналичивал и переводил деньги с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обменивал валюту, пополнял мобильны счета.

Полученные деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные.

"Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники", - отмечает СБУ.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что подозреваемый планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

В ходе обысков по местам временного пребывания подозреваемого в Запорожье, правоохранители изъяли докменты и другие доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы «ЛНР».

Фото: СБУ

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, 26 сентября ГБР задержало пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР".

Житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР". Потом он вернулся на подконтрольную Украине территорию и начал работать в Госпогранслужбе. Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.

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