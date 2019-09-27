Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора

Валерия Гриценко является дочерью секретаря Кременчугского горсовета.

Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На сайте Верховной Рады указано, что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий.

Согласно информации в ее резюме, она хореограф-постановщик. Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

"Впоследствии Гриценко переквалифицировалась в свадебного администратора и, похоже, продолжает, совмещать эту работу с работой помощницы депутата", - говорится в сообщении.

Кроме того, в свое время Гриценко предлагала свои услуги в качестве модели.

Валерия Гриценко является дочерью секретаря Кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Алексей Мовчан попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа". Он победил на 150 избирательном округе в Полтавской области, где также баллотировался

Владелец Ferrexpo, миллиардер Константин Жеваго.

Сейчас Мовчан является председателем подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Ранее сообщалось, что нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель.

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