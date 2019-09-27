Министр обороны анонсировал создание военной полиции

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос".

Министр обороны анонсировал создание военной полиции
Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины планирует подать законопроект о создании военной полиции, которая будет противодействовать коррупции в армии.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть", - сказал Гончарук.

Деятельность военной полиции будет направлена на анализ технических условий, тендеров, отчетность, а также расследование конкретных дел.

Как сообщалось, глава Минобороны рассказал о создании в ВСУ модельных частей с практиками стран НАТО, чтобы бороться с "совком" в армии.

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