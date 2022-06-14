Армия РоSSии теряет потенциал: эксперт анонсировал перелом в войне

Но сейчас РоSSия пытается по полной использовать свое преимущество. В первую очередь речь идет об артиллерии, авиации и средствах нанесения ракетных ударов, информирует ZN.ua.

Армия РоSSии теряет потенциал: эксперт анонсировал перелом в войне

Координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что в войне РоSSии против Украины близится переломный момент. По его прогнозам, ВСУ удастся сперва выровнять баланс сил, а затем получить преимущество. Он рассказал изданию OBOZREVATEL также, что россияне могут полностью упустить потенциал для наступления после того, как украинские защитники получат всю необходимую помощь от союзников.

"Довольно часто говорят о переломных моментах в войне – когда изменение ситуации в балансе сил заставляет каждую из сторон пересматривать свои планы. За эти три месяца можно условно отметить несколько переломных моментов. В первую очередь, это первые несколько дней, когда провалился роSSийский блицкриг. Затем был отвод роSSийских войск из Киевской и Черниговской областей. Мы можем говорить о том, что наступает новая фаза войны или очередной переломный момент. Он будет заключаться в том, что по мере поступления в Украину тяжелых вооружений, по мере подготовки резерва в Украине может наступить сначала паритет, а затем не только количественное, но и качественное преимущество на стороне Украины", – говорит Мельник.

РоSSийские войска это понимают, поэтому сейчас уже готовятся не к наступлению, а к обороне, возводя оборонные укрепления: "Они не строятся, если атакующая сторона уверена в том, что будет развивать наступление".

Пока перелом еще не наступил, РоSSия попытается полностью использовать свое преимущество. В первую очередь речь идет об артиллерии, авиации и средствах нанесения ракетных ударов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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