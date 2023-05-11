Резніков: У 2023-му ми плануємо переломити війну
Він зауважив, що Європа повинна рухатися вперед.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у 2023-му Україна планує переламати хід війни. За його словами, перемога цього року можлива, проте для цього потрібна допомога Заходу, інформує
"Україна є щитом Європи на сході від російської загрози. З іншого боку, час має вирішальне значення.Продовження чи заморожування війни — це втрати життів, людські страждання, — заявив Резніков під час Європейського саміту з питань оборони та безпеки, його слова
Міністр наголосив, що з допомогою озброєння, яке ми отримуємо від партнерів, наша країна виконує місію, задля якої створювали НАТО.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз у Сил оборони достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ і досягти успіх, але наша країна ризикує втратити багато людей, що є неприпустимим. Тож ЗСУ потрібен ще час для підготовки.