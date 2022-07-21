У Зеленського очікують перелому у війні до зими, анонсувавши чергові сюрпризи

Голова офісу президент Андрій Єрмак наголосив, що важливо, аби росіяни не змогли затягнути війну проти України до зими. У себе на Телеграм-каналі він заявив, що саме до цього часу очікується перелам на користь України.

"Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів", - пообіцяв Єрмак, додаючи, що Володимир Зеленський щодня говорить "про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції. Його цікавить ефективність зброї, щоб робити максимум для збільшення поставок".

Він додав, що президент робить все можливе, аби якнайшвидше звільнити окуповані території України. За словами Єрмака, влада перебуває в постійному контакті з військовим командуванням, яке дає інформацію щодо того, що саме потрібно захисникам, аби перемогти ворога на тій чи іншій ділянці фронту.

"Ми говоримо про успішне використання на фронті нашої "Вільхи". Там є багато чудових новин",- додав він.

Глава ОП також зазначив, що збільшення темпів постачання Україні зброї він вже обговорив з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.