США продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронті

Вашингтон продовжить підтримувати Київ, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою на користь України та посилити її переговорні позиції, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Президент (Джо) Байден дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо підтримувати народ України в захисті своєї країни від російської агресії стільки, скільки потрібно», - заявив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати передали Україні дев'ятнадцять пакетів військової допомоги на загальну суму близько 10,6 млрд доларів.

«Мужність і сила армії та народу України є надзвичайними, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та можливості, щоб принести максимальну користь на полі бою та зміцнити позицію України за столом переговорів», - додав він.