США продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронті

Військові перемоги забезпечать сильнішу позицію Києва на переговорах із Москвою, інформує ZN.ua.

США продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронті
© Офіс президента

Вашингтон продовжить підтримувати Київ, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою на користь України та посилити її переговорні позиції, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Президент (Джо) Байден дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо підтримувати народ України в захисті своєї країни від російської агресії стільки, скільки потрібно», - заявив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати передали Україні дев'ятнадцять пакетів військової допомоги на загальну суму близько 10,6 млрд доларів.

«Мужність і сила армії та народу України є надзвичайними, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та можливості, щоб принести максимальну користь на полі бою та зміцнити позицію України за столом переговорів», - додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Військовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронтіВійськовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронті
РФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОПРФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОП
Деяким українцям дозволили залишити Україну на 7 днів: що буде із заставою у 200 тисяч, якщо не повернутьсяДеяким українцям дозволили залишити Україну на 7 днів: що буде із заставою у 200 тисяч, якщо не повернуться
WP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в УкраїнуWP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в Україну
Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISWРосія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW
Українці старшого віку асоціюють термін «ветеран» з воїнами, які захищають Україну зараз – опитуванняУкраїнці старшого віку асоціюють термін «ветеран» з воїнами, які захищають Україну зараз – опитування
«США мають озброїти Україну зараз, поки не пізно»: авторитетні американці звернулись до Байдена«США мають озброїти Україну зараз, поки не пізно»: авторитетні американці звернулись до Байдена
Найближчим часом на фронті очікують загострень — ГУРНайближчим часом на фронті очікують загострень — ГУР
WP: США ще восени знали, що Путін збирається окупувати Україну і залишити від неї тільки західну частинуWP: США ще восени знали, що Путін збирається окупувати Україну і залишити від неї тільки західну частину
Bloomberg: Європі потрібно виконати домашню роботу, щоб захистити УкраїнуBloomberg: Європі потрібно виконати домашню роботу, щоб захистити Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости