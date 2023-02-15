WP: США підганяють Україну з перемогами і вважають найближчі місяці переломними для війни

У Вашингтоні бояться, що до літа Київ вичерпає поточний бюджет американської допомоги, а після того буде важко добитися від Конгресу нового фінансування, інформує ZN.ua.

WP: США підганяють Україну з перемогами і вважають найближчі місяці переломними для війни
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

З наближенням першої річниці вторгнення Росії в Україну, чиновники США кажуть українським лідерам, що вони постали перед критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни. Американська сторона збільшує тиск на Київ, підштовхуючи його до значних здобутків на полі битви, поки кількість зброї і допомоги від США і інших західних союзників зростає.

Про це пише Washington Post. Попри обіцянки підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», чиновники адміністрації Джо Байдена кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу і союзників Америки дають Києву найкращий шанс радикально змінити курс війни. Багато республіканців у Палаті представників пообіцяли покінчити з підтримкою України. Тим часом, залишається невідомим, як довго готова Європа фінансувати воєнні зусилля. Кілька чиновників наголосили на сильній двопартійній підтримці кожного паркету допомоги, який виділяли Україні. Конгрес давав Білому дому більше, ніж він просив. Однак, ці ж чиновники визнали, що це було в часи, коли демократи контролювали Сенат і Палату представників.

«Ми намагаємося дати їм зрозуміти, що ми не можемо робити все що завгодно вічно», - сказав неназваний представник американської адміністрації, маючи на увазі представників влади України.


Лесь Димань, ZN.ua





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