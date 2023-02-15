WP: США підганяють Україну з перемогами і вважають найближчі місяці переломними для війни
У Вашингтоні бояться, що до літа Київ вичерпає поточний бюджет американської допомоги, а після того буде важко добитися від Конгресу нового фінансування, інформує
З наближенням першої річниці вторгнення Росії в Україну, чиновники США кажуть українським лідерам, що вони постали перед критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни. Американська сторона збільшує тиск на Київ, підштовхуючи його до значних здобутків на полі битви, поки кількість зброї і допомоги від США і інших західних союзників зростає.
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«Ми намагаємося дати їм зрозуміти, що ми не можемо робити все що завгодно вічно», - сказав неназваний представник американської адміністрації, маючи на увазі представників влади України.