"Треба готуватися": Данілов назвав терміни нового загострення та переломних подій

Окупанти планують нове загострення на фронті і хочуть примусити Україну до «мирних угод».

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами є певні маркери того, що ситуація буде розвиватись саме таким чином.

"Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них важливі - річниця, тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак активізувалася. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля "Мінськ-3", - розповів він.

Данілов також розповів, що росіяни розраховують саме на лютий.

«Там буде і Мюнхенська безпекова конференція, і події в Нью-Йорку. У лютому може бути певне загострення. Нам потрібно до цього готуватися», - попередив Данілов.

Тим часом американський Інститут вивчення війни констатує, що російська військавсе більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі.

Вони використають 1750 дронів-камікадзе до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх із інтенсивністю, як у період із вересня по грудень 2022 року, прогнозують аналітики.